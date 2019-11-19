В Перми начался эксперимент по утилизации полиэтилена

По сообщению информационного агентства «ТЕКСТ», впервые на способность восковой моли потреблять полиэтилен обратили внимание исследователи из Кембриджского университета и Института биомедицины и биотехнологии Кантабрии. В ходе эксперимента британских ученых личинки насекомых за двенадцать часов поглотили почти 100 мг синтетического полимера.

Выяснилось, что структуру пластика, в том числе полиэтилена, разрушает церраза – фермент пищеварительного тракта гусениц большой восковой моли. Он растворяет соединения, содержащиеся как в пластике, так и в пчелином воске.