В рамках арт-фестиваля состоятся встречи с официальной делегацией г. Агридженто и специальная презентация «Settimana Sicilianaa Perm» («Неделя Сицилии в Перми»). Гости мероприятия смогут увидеть награждение пермской молодежи, активно участвующей в международных творческих проектах, лучшие художественный номера разных лет лауреатов и дипломантов фестивалей «La Settimana RUSSA in SICILIA» («Дни пермской культуры на Сицилии») и «Mandorlo in Fiore» («Фестиваль цветущего миндаля»), показы известных пермских и сицилийских дизайнеров, в том числе презентацию международного проекта Aragona дизайнера Пеппе Кумбо, а также демонстрацию нескольких коллекций и театрализованное представление модельного агентства «LiK STAR».

Одним из важных событий фестиваля станет финал конкурса для детей и подростков «Стильная провинция». Напомним, что конкурс проводится с августа этого года для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и состоящих на учетах в органах опеки и попечительства. Недавно мы писали о том, как прошел третий этап мероприятия.

Кульминацией арт-фестиваля «Молодость без границ» станет премьера концертной программы ансамбля «Воскресение». Гостям будут представлены современные хиты в уникальной аранжировке и неповторимом исполнении, а также авторские произведения.