Пермь вошла в десятку самых фотографируемых городов России

Одной из самых фотографируемых достопримечательностей Перми также можно назваться городскую скульптуру «Пермяк соленые уши». «Но стоит заметить, что разница в количестве снимков, по сравнению с первым и вторым местами, колоссальная. В связи с этим арт-объект не учтен в рейтинге», - поделились в пресс-службе Mail.ru Group.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, который обогнал Москву по количеству снимков почти на 10%. Также в число самых фотографируемых городов страны попали Калининград, Нижний Новгород, Казань, Самара, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток.