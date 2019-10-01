В Перми высадят около 14 тысяч саженцев деревьев и кустарников

В Перми развернулась масштабная осенняя озеленительная кампания: этой осенью на улицах и в парках появится около 14 тысяч саженцев. Молодые растения появляются не только в центре города, например, на набережной Камы, эспланаде и Комсомольском проспекте, но и в районных парках и скверах.

Ландшафтные композиции из декоративных древесно-кустарниковых растений, ели, можжевельник, барбарис, липы и яблони уже высажены на улицах Мотовилихи, в сквере у ДК им. Ленина, в новом микрорайоне Ива, в Кировском, Индустриальном и Дзержинском районе.

Посадки будут вестись до поздней осени. В ближайшее время в Орджоникидзевском районе высадят 629 деревьев и кустарников. Объектами озеленения станут сквер им. Мичурина, улично-дорожные сети на ул. Генерала Черняховского и ул. Писарева, а также газон на транспортной развязке в районе КамГЭС.