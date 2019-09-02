На эспланаде в Перми открыли новую часть

В ходе подготовки к 300-летию города на участке от улицы Попова до Законодательного собрания 12 июня был открыт фонтан, а теперь жителям доступны и новые качели.

«Весь 68-й квартал будет открыт к концу сентября, планировалось открыть качели в первой декаде сентября, однако подрядчик успел закончить все работы раньше. На сегодняшний день остался совсем небольшой объем работ, который мы завершаем», - подчеркнул заместитель главы администрации Анатолий Дашкевич.

Напомним, что в целом в результате модернизации 68-го квартала будут обустроены пешеходные дорожки, площадки у фонтана и сцены, тротуары по периметру, парковка. Уже установлены малые архитектурные формы, оборудованы холмы, где будут расположены кафе, и амфитеатр. Также уже ведется подготовка к благоустройству следующего участка - 66-го квартала эспланады у памятника «Героям фронта и тыла».