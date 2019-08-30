Работа летнего павильона «Театральный сквер — место встречи» завершится концертом и танцевальным батлом

Гостей и участников будут ждать в Театральном сквере в субботу, 31 августа, с 16:00. Откроет праздник аттракцион Just Dance, в котором любой желающий сможет повторить танцевальные движения за виртуальным танцором на экране, принять участие в викторине, ответив на вопросы про Пермскую оперу и компанию Дом.ru, и получить за это приятные сувениры, повеселиться в музыкальных конкурсах «Угадай мелодию», «Танцевальный баттл», «Самый длинный стих» и других.

А после небольшого перерыва, в 22:00 в летнем кафе начнется концерт группы Paramount Blues, стиль которой можно охарактеризовать как смесь раннего рок-н-ролла и ритм'н'блюза — музыка Америки 1950-х и 1960-х. Концерт начнется сразу после спектакля «Лебединое озеро», которым Пермский театр оперы и балета в этот день открывает новый сезон.