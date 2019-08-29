1 сентября в Перми на набережной пройдет фестиваль «РябинаFest»

Масштабный городской праздник пройдет 1 сентября в 15:00 на набережной Камы. Ее пространство на некоторое время станет одним большим пермским двором, в котором будут открыты спортивные площадки для игры в городки, пройдут мастер-классы по авиамоделированию и бумагапластике, будет организована выставка конкурса «Двор для птиц». На главной сцене состоится награждение победителей конкурса лучших дворов, которым вручат памятные фасадные таблички, благодарственные письма и саженцы рябины красноплодной.

В рамках фестиваля состоится забег «Пермь 150» – это 150 ступеней от набережной до Соборной площади. Необходимо будет за максимально короткое время подняться наверх. Лучшие будут награждены медалями, а участники – памятными призами. Принять участие в забеге сможет любой желающий.