Стала известна дата начала отопительного сезона в Перми

Во всех городских зданиях 5-6 сентября включат регулярное отопление. Соответствующее поручение глава города Дмитрий Самойлов дал департаменту ЖКХ, администрациям районов, ресурсоснабжающим и теплоснабжающим организациям.

Раннее начало отопительного сезона связано с холодной и сырой погодой.

В целом по городу к зиме необходимо подготовить 6180 многоквартирных домов, 273 социальных объекта, 1023,60 км тепловых сетей, 52 котельные, 383 центральных тепловых пункта.

В настоящий момент готовность объектов социальной сферы города составляет 100%, источников тепловой энергии – 100%, на завершающей стадии находится подготовка управляющими организациями – ТСЖ и УК – многоквартирных жилых домов.