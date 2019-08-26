Пермь заняла третье место во Всероссийском танцевальном фестивале от шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
В прошедшую субботу, 24 августа, в день старта нового сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ, телеканал провел Всероссийский танцевальный фестиваль – масштабную гонку движений, музыки и самых искренних эмоций, в которой приняли участие более 20 городов нашей страны. С 12:00 до 20:00 пермяки танцевали на сцене в режиме нон-стоп. Гостьей фестиваля стала участница четвертого сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ – Даша Салей. По итогам танцевальной гонки Пермь заняла третье место.
Танцы в режиме нон-стоп!
В самом центре города – на эспланаде, на площади перед Театром-Театром была выстроена большая сцена – танцпол, почти как сцена шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. Ровно в 12:00 началась всероссийская танцевальная гонка, в которой могли принять участие все желающие – и профессионалы, и любители. Был установлен большой секундомер, один танцор сменял другого. Пермяки танцевали беспрерывно с 12:00 до 20:00. Во время танцевальной гонки проводились конкурсы и танцевальная лотерея, участники получали подарки от телеканала ТНТ. Самые разные стили и направления танца были показаны в этот день на сцене.
Мастер-класс от Даши Салей
Специальным гостем фестиваля стала участница шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ – Даша Салей, которая провела потрясающий мастер – класс для жителей нашего города. С 16:00 до 17:00 не только сцена, но и вся площадь около нее превратилась в огромный танцпол.
Прямой эфир с московской студией
В 17:50 Пермь вышла в прямой эфир с московской студией. Был представлен танец нашего города. Пермь – столица пасодобля. Именно этой идеей вдохновлялись танцоры и хореографы, создавая танец города. В одной из серий «Реальных пацанов» Колян пытается произвести впечатление на Леру, понравится ей, разучив пасодобль. Как известно, пасодобль – это страстный танец, подчеркнутый драматическими выразительными движениями. У Коли он получился неловким и очень смешным, и именно этим запал в душу миллионам зрителей, и пермякам в первую очередь. Он стал настолько популярным, что наравне с сериалом стал визитной карточкой Перми. Сейчас уже каждый пермяк может исполнить такое движение – прыжок, ножку вперед, руки вверх и ладошки лодочкой. После демонстрации ролика и приветствия московской студии, все, кто собрались на эспланаде в этот день, сделали это коронное движение – получился массовый пасодобль. Московская студия отметила большое количество жителей города, которые пришли поучаствовать в фестивале, нашу сплоченность и дружный настрой.
Пермь на третьем месте!
Дополнительно поддержать наш город можно было, выложив в инстаграм свой танец с хештегом #ТАНЦЫТНТПермь с 12:00 до 20:00 – каждое видео принесло баллы. И здесь пермяки постарались! По итогам дня Пермь заняла третью строчку в турнирной таблице! Пермь в ТАНЦАХ!
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