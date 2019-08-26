Пермь заняла третье место во Всероссийском танцевальном фестивале от шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

В прошедшую субботу, 24 августа, в день старта нового сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ, телеканал провел Всероссийский танцевальный фестиваль – масштабную гонку движений, музыки и самых искренних эмоций, в которой приняли участие более 20 городов нашей страны. С 12:00 до 20:00 пермяки танцевали на сцене в режиме нон-стоп. Гостьей фестиваля стала участница четвертого сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ – Даша Салей. По итогам танцевальной гонки Пермь заняла третье место.

Танцы в режиме нон-стоп! В самом центре города – на эспланаде, на площади перед Театром-Театром была выстроена большая сцена – танцпол, почти как сцена шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. Ровно в 12:00 началась всероссийская танцевальная гонка, в которой могли принять участие все желающие – и профессионалы, и любители. Был установлен большой секундомер, один танцор сменял другого. Пермяки танцевали беспрерывно с 12:00 до 20:00. Во время танцевальной гонки проводились конкурсы и танцевальная лотерея, участники получали подарки от телеканала ТНТ. Самые разные стили и направления танца были показаны в этот день на сцене. Мастер-класс от Даши Салей Специальным гостем фестиваля стала участница шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ – Даша Салей, которая провела потрясающий мастер – класс для жителей нашего города. С 16:00 до 17:00 не только сцена, но и вся площадь около нее превратилась в огромный танцпол.