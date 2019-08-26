Последняя неделя лета в Перми будет холодной

Рабочая неделя в Перми, с 26 по 30 августа, ожидается прохладной и дождливой. В понедельник, 26 августа, дневная температура воздуха не превысит 13 градусов тепла, а пик циклона ожидается в четверг, 29 августа, в этот день столбик термометра не поднимется выше 10 градусов. До конца недели температура воздуха составит 11-12 градусов тепла. Дожди возможны каждый день, но наибольшая их вероятность в пятницу.