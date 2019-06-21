Объявлены победители премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми 2019»

Журнал «ПРМ.Собака.ru» во второй раз вручил ежегодную премию «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми». Торжественная церемония прошла 20 июня в ресторане Aura Grand Hall.

Согласно результатам голосования, победу в номинации «Мода» одержали Татьяна Жильцова и Елена Иванова, организаторы Первого международного форума моды. В категории «Общество» лидером стала Анна Фадеева, городская активистка и организатор дневного центра «Территория Передышки». В «Музыке» вперед вышла группа Sky Truffles, дебютировавшая в этом году на большом экране в шоу «ПЕСНИ на ТНТ». Победитель номинации «Искусство» — скульптор Альфиз Сабиров, который в 2018 году во второй раз провел персональную выставку в Париже. В номинации IT победа досталась команде компании Xsolla, которая широко шагает не только по России, но и по Южной Корее и США. Победа в разделе «Театр» досталась Владимиру Кирьянову, создателю проекта «Лаборатория исследования движения». В категории «Бизнес» лидировала Лариса Алина, учредительница, президент ГК «Актив» и основательница пермского женского клуба «Я деловая». В категории «Спорт» больше всего голосов было отдано за Алексея Фролова, президента Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». В разделе «Медиа» победа досталась Эльнару Мансурову, автору тревел-блога Mishka.Travel. В номинации «Прорыв» к награждению была представлена парфюмер, ресторатор, владелица острова в Тихом океане и обладательница бьюти-корнера Cosmotheca Виола Новоселова.

Отметим, что портреты и интервью всех номинантов премии опубликованы в коллекционном июньском номере журнала «ПРМ.Собака.ru».

Редакция выражает благодарность нашим партнерам: компании «Ауди Цент Пермь», пространству Aura Grand Hall, клубу GallaDance и AGENT EVENT.