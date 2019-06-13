Новый фонтан на эспланаде будет давать представления четыре раза в неделю

14 июня новый фонтан в 68-м квартале городской эспланады начнет свои регулярные представления – они будут проходить по средам, пятницам, субботами воскресеньям в 22:45. Музыку для него написал композитор и продюсер, автор гимна Пермского края Сергей Иванов. Работа нового фонтана синхронизирована с выступлениями фонтана перед Театром-Театром, который будет давать представления по пятницам, субботам и воскресеньям на час раньше, в 21:45.