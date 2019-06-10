Первые выступления нового светомузыкального фонтана на эспланаде состоятся 12 июня

Празднования Дня города, 12 июня, завершится открытием нового фонтана на эспланаде. Администрация Перми организовала два премьерных просмотра – в 23:30 и в 00:00. Празднование начнется со светомузыкального шоу с использованием пиротехнических эффектов и продолжится литературно-музыкальной композицией «Пермь Великая». Один показ длится 30 минут. Увидеть представление можно будет как в огороженном периметре, так и с прилегающих улиц – Попова, Ленина и Петропавловская.