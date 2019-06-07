Летний павильон Пермского Театра оперы и балета будет работать все лето

Летний павильон «Театральный сквер — место встречи» с видом на Пермский театр оперы и балета продолжит свою работу в июне, июле и августе. На все лето готовится ежедневная культурно-развлекательная программа с мастер-классами, акустическими концертами и другими событиями. Программа будет рассчитана на людей разного возраста, начиная с дошкольников, а вход на большинство событий будет свободный.

Среди планируемых мероприятий — традиционная йога на свежем воздухе от йога-студии «Радуга» и преподавателя Анны Жулановой, уроки с тренерами и целые турниры от клуба «Шахматная Пермь», каппинги и другие кофейные встречи от Cup by Cup, творческие мастерские от музея PERMM, Пермской государственной художественной галереи, Пермской детской библиотеки имени Л. И. Кузьмина, картонные мастер-классы и встречи по осознанному стилю жизни от Пермского целлюлозно-бумажного комбината, события в поддержку пермских благотворительных фондов и НКО, выступления студентов Пермского музыкального колледжа и другие разнообразные активности для участников любого возраста.

Кафе от сети «Национальная кухня» будет работать ежедневно с 10:00 и до 23:00. В нем можно будет отдохнуть и выпить чашку кофе, съесть десерт, попробовать блюда от ресторана «Рататуй» и бара «Редакция» и просто посидеть на летней веранде павильона.

«Мы всегда мечтали, чтобы театральная жизнь с закрытием сезона не замирала, чтобы Фестивальный клуб с его насыщенной программой продолжал работу и после Дягилевского фестиваля, чтобы проекты, инициированные нами, выходили за рамки академических учреждений и времени их работы. И вот в этом году при поддержке Министерства культуры Пермского края мы наконец-то осуществили нашу давнюю мечту, запустив работу клуба «Театральный сквер — место встречи» на все лето. Так что приглашаем зрителей к нам и обещаем: будет интересно!» – комментирует Алла Платонова, директор по развитию Пермского театра оперы и балета.

Следить за расписанием событий можно на страницах Театрального сквера ВКонтакте и Facebook, на официальных страницах Пермского театра оперы и балета и компаний-партнеров — сети «Национальная кухня» и «ПростоДом».