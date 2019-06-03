Что будет с погодой в Перми в июне?

По долгосрочным прогнозам погода в июне обещает быть достаточно спокойной, без резких колебаний температур. Не ожидается сильных заморозков, но и жары не будет. В первые дни лета возможны майские грозы и дожди. Средняя температура составит 15-16 градусов – это ниже климатической нормы на 1 – 1,5 градуса, но на 1,5-2 теплее, чем в июне прошлого года. Потепление начнется только с середины месяца. В конце июня температура будет на 1-2 градуса выше нормы.