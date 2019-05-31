С 1 июня на месяц будет закрыт перекресток улиц Сибирской и Революции

С 08:00 1 июня по 23:00 29 июня будет закрыто движение транспорта на перекрестке улицы Сибирской и улицы Революции. При этом для личного транспорта будет обеспечен правый поворот с улицы Революции на Сибирскую.

Закрытие движения связано с производством работ по обустройству коммуникаций МКУ «Пермблагоустройство» в рамках реконструкции улицы Революции от улицы Куйбышева до улицы Сибирской.

Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, в связи с этим изменится движение автобусного маршрута №63. Движение трамваев пока сохраняется.

Автобус №63 «микрорайон Крохалева – площадь Восстания» в направлении остановки «Комсомольская площадь» будет следовать по улице Пушкина, Комсомольскому проспекту, далее по маршрутам следования, в обратном направлении по улице Белинского, Комсомольскому проспекту, улице Пушкина, далее по маршрутам следования.