Мэрия города разрешила велосипедистам ездить на набережной

Мэрия Перми не будет запрещать ездить велосипедистам по набережной, но для них разработают правила и разместят их на специальных баннерах. Напомним, в конце апреля ГИБДД сообщила, что будет штрафовать велосипедистов на набережной, поскольку это пешеходная зона. Запрет на велодвижение поддержали многие жители Перми, например, организация многодетных родителей. Велосообщество города с этим запретом не согласилось.

Сейчас велосипедисты формируют рабочую группу, которая будет помогать городской администрации в вопросах формирования технических заданий перед реконструкцией улиц: необходимо внести в городские документы план развития велосипедной инфраструктуры города, а также продумать строительство велопереходов и велоперекрестков.