В эти выходные Комсомольский проспект перекрывать не будут

Монтаж теплопровода, проведение которого было запланировано на 25 и 26 мая на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Луначарского, были проведены в сокращенные сроки за счет применения современных технологий монтажа и оптимизации рабочих графиков.

В связи с этим анонсированное ранее ограничение движения транспорта по нечетной стороне Комсомольского проспекта в выходные дни 25 и 26 мая вводиться не будет, общественный транспорт города будет ходить без изменений.

Напомним, что этим летом на улице Луначарского будет обновлено три участка теплосети общей протяженностью 860 метров с переходом через Комсомольский проспект до улицы Сибирская. Работы пройдут поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.