В Перми пройдет экстремальный забег RED BULL 400

25 мая в Пермском крае состоится экстремальный забег на трамплин RED BULL 400, участие в котором примут спортсмены из Пермского края. Поболеть за земляков можно будет в прямом ТВ-эфире. Трансляцию организует телеком-оператор «Дом.ru» на канале «Дом.ru Гид». (16+)

Задача участников RED BULL 400 - забежать на трамплин для прыжков на лыжах. Длина трассы - всего 400 метров, но ее преодоление осложняется крутым склоном с постоянным уклоном 30-35 градусов. В индивидуальных и командных забегах на старт выйдут почти 1000 человек – это на треть больше, чем год назад. Участники – профессиональные спортсмены и любители – съедутся из 19 регионов России, в том числе из Пермского края. В этом году в полном составе трамплины, в необычном для себя формате, будет покорять мужская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина.

Мировая серия в нынешнем году объединяет 15 стран от Японии до Канады, забеги проходят на больших олимпийских трамплинах. Единственную гонку в России уже в 3-й раз принимает комплекс «Снежинка» в городе Чайковский Пермского края. Соревнования вновь посетит автор идеи, основатель RED BULL 400, австрийский легкоатлет Андреас Бергер.

«Экстремальные забеги постепенно набирают популярность. Кажущая вначале легкой дистанция в 400 метров превращается в настоящий вызов самому себе. Это невероятное по накалу эмоций соревнование смогут посмотреть жители 56 городов России, включая Пермь. Трансляция в формате Full HD передаст атмосферу яркого спортивного события во всех красках. Впервые вместе с профессиональными спортсменами на забег выйдет и команда Дом.ru», - комментирует Наталья Лерман, директор филиала «Дом.ru» в Перми.

Начало прямого эфира на «Дом.ru Гид» – в 11.50 по Мск. Канал, доступный всем пользователям цифрового и аналогового ТВ от «Дом.ru» (40-я и 22-я кнопка соответственно), покажет командные эстафеты, женский и мужской финалы. Также следить за забегом можно будет на сайте movix.ru и в мобильном приложении «Дом.ru Movix».