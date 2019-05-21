В Перми пройдет интенсив-фестиваль «Модный Лекторий» – о реальных, практических фэшн-кейсах

5 и 6 июня в ТЦ «Галерея» пройдет «Модный Лекторий» – это образовательная, нетворкинговая площадка для розничных ритейлеров, дизайнеров, стилистов, фотографов, визажистов, специалистов фэшн-индустрии, маркетологов. Спикеры будут говорить только о реальных, практических фэшн-кейсах.

В программе мероприятия встречи с успешными практиками модной индустрии. Основатель шоурума одежды российских дизайнеров WIN WAY в Сочи Омар Байрамов расскажет о том, что хотят видеть люди, как продвигать себя и свой продукт, а также раскроет коды бизнеса и Инстаграма. Тему «Ритейл не умирает – он трансформируется» раскроет эксперт стиля и известный стилист Перми Татьяна Жильцова. Она раскроет секреты личного брендинга, назовет тренды в розничных продажах и основные сходства и различия в поведении потребителей разных поколений.

Яна Шубникова, соучредитель агентства BLOGLINE, посвятит слушателей в особенности создания контента в Инстаграме, принципы и правила работы соц. сетей и главные тренды SMM этого года. Основатель бренда Rasena Юлия Сунцева расскажет историю становления модного бизнеса, а фэшн-стилист Юлия Смирнова – о том, как с успехом организовать рекламную съемку.

Стоимость участия во всех блоках мероприятия «Модного Лектория» – 3 000 рублей. Все подробности можно узнать по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+