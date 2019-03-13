Три дня без аналогового ТВ в Перми

С сегодняшнего дня по 15 марта в Перми в связи с обследованием телебашни временно будет приостановлено аналоговое телерадиовещание. Это связано с проведением работ по обследованию антенно-мачтового сооружения на ул. Техническая, 7.

Напомним, в Пермском крае аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов прекратится 3 июня. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав цифровых мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.