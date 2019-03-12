В Перми в 2020 году будет построен новый муниципальный приют для собак

Строительные работы нового муниципального приюта для безнадзорных животных начнутся уже в 2019 году. Он будет расположен на площади в один гектар по адресу ул. Верхнемуллинская, 106а.

Новый приют сможет одновременно содержать до 350 животных. По проекту в приюте будут построены более 100 вольеров для содержания собак, отдельные вольеры для содержания животных на карантине, а также будет установлено видеонаблюдение.

Строительство приюта будет завершено в 2020 году.