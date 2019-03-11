В Перми появились новые точки, где можно сдать старую одежду и обувь.

Контейнеры «Нафталин» установлены у жилого дома на улице 25 Октября, 68, в магазине «Приправь-ка» на Чернышевского, 15. Новый бак появился и в Закамске у торгового центра «Апельсин».

Напомним, первые контейнеры для старых вещей « Нафталин» появились в Перми в 2016 году. Они были установлены на территории магазинов и на улицах города.

Сейчас в Перми установлено 14 баков, и один бак в Березниках.