В Перми ожидается резкое потепление

В Перми ожидается потепление — всю следующую неделю в дневные часы температура воздуха будет выше нормы, говорят синоптики. В понедельник и вторник, 11 и 12 марта, ожидается до +2...+4 градусов днем. Это на 7 градусов выше климатической нормы для марта, – сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Вечерами ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега. Показатели на термометре 13 марта, в среду, понизятся до 0, при этом дождь только усилится.

В четверг и пятницу в Пермском крае должно ненадолго похолодать. Ночами температура может опуститься до -8...13 градусов, днем около 0...-5 градусов. В выходные тепло вновь вернется, синоптики прогнозируют очередную оттепель.