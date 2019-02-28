«Лента» может отказаться от открытия гипермаркета на месте «Пермской ярмарки»

Продуктовая сеть «Лента» может отказаться от своих планов по строительству гипермаркета в бывшем комплексе «Пермская ярмарка». Возможно, руководство ретейлера рассматривает возможность продажи этого участка на бульваре Гагарина. Ранее власти города потребовали от компании реконструировать транспортную развязку, после открытия гипермаркета. Тем не менее, никаких действий по подготовке гипермаркета компания не предпринимает.

«Лента» приобрела комплекс «Пермской ярмарки» и участок еще в 2016 году, а планах открыть там гипермаркет были заявлены в 2017, но срок несколько раз переносили.