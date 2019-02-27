Появились фотографии пермской эспланады с амфитеатром, кафе и фонтаном

На участке ближе к Законодательному собранию края полностью проложены все коммуникации, необходимые для функционирования площади. Сейчас ведутся работы по возведению заглубленных кафе, которые будут находиться в холмах. Заканчивается устройство перекрытия на первом кафе и в ближайшее время начнутся работы на втором кафе. После этого будет производиться планировка территории на этом участке, чтобы создать тот рельеф, который предусмотрен проектом. Сейчас полностью закончена основа амфитеатра, который будет оборудован декоративными панелями и сиденьями. После схода снега начнутся работы по устройству газонов и системы автополива. С апреля планируется усиление активности для устройства покрытия, входов, интерьерных решений.