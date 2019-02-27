Власти решили не убирать главную новогоднюю елку с площади перед Театром-Театром

На эспланаде начался демонтаж ледовых объектов и подготовка площади к празднованию Масленицы, которая в этом году пройдет с 4 по 10 марта.

Впервые главная ель не будет демонтирована вместе с городком, она лишь поменяет свое новогоднее оформление на весеннее. Ее украсят цветами и бабочками – это станет символом того, что зима сменяется весной. Завершить все подготовительные работы должны к 10 марта, когда на площади пройдут масленичные гуляния. ​