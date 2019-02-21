В Перми создали интерактивную карту самых симпатичных и уродливых мест города

В интернете появилась интерактивная карта города – «Атлас пермского значимого», где любой желающий может отметить свои самые любимые и нелюбимые места в городе.

Центром Перми пользователи назвали городскую эспланаду. Любимыми публичными местами горожане назвали набережную Камы, Комсомольский сквер, парк имени Горького, кампус ПГНИУ. В качестве любимых зданий и памятников выделили Дом Мешкова, театр оперы и балета, "Пермяк соленые уши" и "Пермский медведь".

Статус самых уродливых знаний получили Центральный рынок, ТЦ Lencom, "Пермские ворота" и ЦУМ.