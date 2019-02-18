Пермский край поднялся в рейтинге регионов России с самым высоким качеством жизни

Специалисты агентства «РИА Рейтинг» подготовили седьмой рейтинг качества жизни в регионах России. В первую тройку попали Москва, Петербург и Московская область, которые занимают лидирующие позиции уже несколько лет подряд.

Пермский край улучшил свои позиции: в 2017 году регион был на 44 месте, в 2018 году – на 42-ом. Но это все равно ниже уровня 2016 года, когда Пермский край занимал 41-ое место рейтинга.

При составлении списка аналитики учитывали 70 различных факторов, в том числи развитость инфраструктуры и условия жизни.