Пермский турклуб выпустил пародию скандальной рекламы Reebok

Накануне российское представительство Reebok запустило проект #нивкакиерамки, где на одном из постеров создательница издания Breaking Mad, автор Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова предложила женщинам «пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Именно этот слоган и вызвал скандал, а в соцсетях стали появляться пародии на рекламу.

К «флешмобу» решили подключиться и пермские туристы из клуба «Другой маршрут». «Реклама смелая... была бы, если бы компания не пошла на попятную и не удалила ее. Мы не прошли мимо и сделали свой, туристический вариант», говорят в турклубе «Другой маршрут». Пермский вариант пользователи соцсетей приняли с одобрением.