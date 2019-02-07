Весенний Red Market состоится 2 и 3 марта

Организаторы Red Market объявили даты весенней дизайнерской ярмарки, она состоится 2 и 3 марта. Место для проведения сейчас подбирают.

Red Market — один самых крупных маркетов дизайна и еды в Перми, который проходит раз в сезон с 2014 года. В маркете участвуют молодые бренды дизайнерской одежды, украшений, аксессуаров из разных городов России. Здесь проходят лекции и мастер-классы, а на фудзоне можно попробовать еду от пермских ресторанов и угощения ручной работы.