Пермяки собирают архив исторических фотографий города XXI века

Группа «История Перми» и «Государственный архив Пермского края» запустили совместный проект. Они предложили пермякам собрать фотографии города конца 1990-х – начала 2000-х. Лучшие снимки попадут в коллекцию краевого архива.

«XXI век – век цифровых технологий, фотографии стали доступнее. Пересмотрите свои домашние фотоальбомы, Пермь уже никогда не будет такой, какой вы ее видите на этих снимках: некоторые места изменились полностью, а другие отличаются лишь какой-нибудь вывеской. Давайте вместе соберем архив фотографий Перми ХХI века! Вместе рассмотрим эти кадры и вспомним приятные сердцу мелочи, а самые интересные снимки попадут в Государственный архив Пермского края и останутся на память потомкам!» – сказано в группе организаторов акции.

Фотографии из 2000-х нужно присылать в группу «Истории Перми», при этом их нужно подписать максимально полно: что, где, когда и кто фотографировал.