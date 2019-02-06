Мобильные архитектурные формы, пешеходные переходы и бульвар: Компрос реконструируют к юбилею Перми

Центральную улицу города – Комсомольский проспект – реконструируют к 300-летнему юбилею Перми. В этом году начнется благоустройство на участке от Монастырской улицы до Пермской, а в 2020 – от Пермской до Революции.

В рамках масштабного капитального ремонта будет увеличена ширина тротуарной части и обновлено покрытие, проезжая часть останется трехполосной в оба направления, а на протяжении всего проспекта будут упорядочены парковочные места.

На бульварной части будет заменено покрытие на гранит, установлены скамейки, урны и торшерные опоры освещения, которые будут сохранены в историческом чугунном виде. Усовершенствуют систему ливневой канализации, что позволит избавить Компрос на пересечении с улицей Советской от застаивания воды в период сильных дождей.

Проектом предусмотрено создание пешеходной аллеи на Октябрьской площади с помощью мобильных архитектурных форм, в которые будут высажены деревья. На время массовых праздничных мероприятий кадки будут убираться, поэтому сохранится основное назначение площади. Также на площади предусмотрена парковка автомобилей. Зона отдыха с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами появится на Комсомольской площади.