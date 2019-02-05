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Появился гид по местам, где географ глобус пропил

Школьники создали в приложении Izi.Travel бесплатный аудиогид для путешествия по пермским местам съемок фильма «Географ глобус пропил», снятому по одноименному роману Алексея Иванова. 

Гид содержит шесть мест, расположенных на правом берегу Камы: школа №1 в микрорайоне Старые Водники, детский сад, в который ходила Тата, дочь главного героя Служкина и его жены Нади, понтонный мост и затон Камы, дом Служкина и дом его лучшего друга Будкина. 

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