8 февраля в Перми пройдет акция «На работу на велосипеде». Школьникам, студентам и работающим пермякам предлагают отказаться от общественного транспорта по дороге на работу, в школу или вуз. Цель акции – показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, в том числе зимой. Для этого не требуется специальная одежда или подготовка.

В отличие от весенней и осенней акции «На работу на велосипеде», зимняя – это дружеское соревнование, где города со всего мира стремятся обогнать друг друга по количеству зимних велосипедистов.