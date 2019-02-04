Власти снесут торговые киоски и павильоны напротив ЦУМа

Почти все торговые киоски и павильоны, расположенные напротив ЦуМа, около отеля «Урал», снесут. Власти рассказали, что планируют по рыночной цене выкупить торговые точки у владельцев и снести.

Помимо павильонов у ЦУМа снесут киоски около торгового центра «Петропавловский» (бывший «Детский мир») на ул. Куйбышева, 36, мини-рынок рядом с офисным центром на улице Островского, 99.

Помимо сноса торговых конструкций власти постепенно сокращают количество наружной рекламы на улицах Перми. Если раньше разрешалось размещать 1400 рекламных конструкций, то на этот раз планируют оставить максимум 900.