В Перми объявили день бесплатной парковки из-за сильных снегопадов

Из-за сильного снегопада в Перми на один день, 1 февраля, водителям разрешат бесплатно парковаться в городе. Дорожники в первую очередь убирают снег с проезжей части и тротуаров, некоторые парковки не успеют качественно почистить.

«Ближайшие несколько дней для дорожных служб будут напряжёнными. Снегоуборочная техника выведена на уборку улиц. Сейчас первоочередная задача - обеспечить уборку проезжих частей и тротуаров. В связи со сложными погодными условиями 1 февраля водители, не оплатившие платную парковку, не будут привлекаться к административной ответственности. Одновременно с этим будет усилен контроль за автомобилями, паркующимися с нарушением правил дорожного движения и создающими дополнительные помехи для транспорта и снегоуборочной техники», — сообщил мэр Перми Дмитрий Самойлов.