В Перми построят спорткомплекс рядом с экстрим-парком

Сейчас на территории экстрим-парка расположены открытые спортивные площадки для воркаута, экстремальных видов спорта и многофункциональная площадка для командных игр: волейбола, баскетбола и футбола. Наличие трибун дает возможность проводить соревнования разного уровня. Зона для экстремальных видов спорта предназначена для занятий скейтбордингом, фристайлом, паркуром и катанием на роликовых коньках.

Однако на территории парка сейчас отсутствуют отапливаемые помещения для переодевания, душевые, тренерские и медицинский кабинет, что делает процесс тренировок жителей некомфортным в зимний период.

Реализация проекта позволит сформировать на территории экстрим-парка полностью обеспеченный и самодостаточный спортивный объект с развитой инфраструктурой, который будет востребован для занятий физической культурой и спортом.

В здании планируется размещение тренажерного зала, зала для занятий функциональным многоборьем, актового зала для проведения семинаров и конференций. Кроме того, будут оборудованы раздевалки, душевые и гардероб. Площадь всего здания составит 1000,42 кв. метра. Планируется, что проект будет реализован к 2020 году.