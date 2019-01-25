МВД может съехать из «Башни смерти»

Здание краевой полиции на Комсомольской площади, известное как «Башня смерти», планируют передать правительству Прикамья для городских или краевых учреждений.

Эту возможность накануне обсудили глава региона Максим Решетников и замминистра МВД России Виталий Шулика — в рамках его визита в Пермь.

Чтобы получить здание, взамен для МВД нужно построить новое, более просторное. Сейчас рассматриваются варианты, где это можно сделать. Одним из обсуждаемых вариантов стал Товарный двор, который власти выкупили у РЖД.

На заседании представители правительства также отметили, что в «башне смерти» смогут разместиться различные краевые службы, которые на сегодня вынуждены арендовать коммерческие помещения. Власти уверяют, что Пермская художественная галерея туда однозначно не переедет. Ее намерены переместить на завод им. Шпагина.