Количество имеет значение: за год «Дом.ru» подключил к своей сети полмиллиона квартир

В 2018 году телеком-оператор «Дом.ru» увеличил монтированную емкость своей сети на 465 тысяч квартир. Дополнительная техническая возможность подключить скоростной интернет, цифровое ТВ и домашний телефон появилась у жителей 33 городов.

Самые масштабные проекты реализованы в Санкт-Петербурге (66 000 квартир), Воронеже (44 000), Саратове (23 000), Екатеринбурге и Чебоксарах (по 22 000 квартир). В Перми «Дом.ru» расширил сеть на 10 366 квартир. Сейчас сеть «Дом.ru», общей протяженностью 52 тыс.км, охватывает почти 13,4 млн квартир. По количеству обслуживаемых клиентов компания занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и 3-е место среди операторов платного ТВ России.

В 2018 году компания начала вести строительство сети и в частном секторе, используя технологию GPON. Благодаря чему абоненты в Брянске, Иркутске, Рязани, Ростове-на-Дону и Саратове получили комплекс услуг: высокоскоростной интернет, цифровое ТВ, стационарный телефон, а также возможность организации Wi-Fi-сети и IP-видеонаблюдения в доме. В этом году оператор продолжит подключать частный сектор, большой объем работ запланирован в Волгограде, Рязани, Брянске, Липецке, а также Курске, Кургане и Иркутске. Кроме того, «Дом.ru» наряду с GPON начнет применять новую технологию WNGN – мультисервисную сеть высокоскоростной передачи данных через радиодоступ, что позволит жителям пригородных территорий получать современные и качественные услуги оператора.

Кроме того, в многоквартирных домах «Дом.ru» устанавливает приборы учета воды и тепла, датчики протечки воды, системы удалённого управления электроприборами, а также видеонаблюдение и умные домофоны.