В Перми запустят 85 новых экологичных автобусов

В Пермь запустят новые экологичные автобусы: 65 дизельных и 20 газомоторных автобусов. По итогам аукционов в Пермь поставят автобусы марки Volgаbus. Экономия бюджетных средств при проведении обоих аукционов составила 40,8 млн рублей за счет снижения цены поставщиком. Сэкономленные средства будут направлены на нужды транспортной отрасли.

Закупка автобусов проходит в рамках реализации новой транспортной модели Перми впервые за последние десятилетия. Первая партия автобусов в количестве 20 единиц поступит в распоряжение МУП «Пермгорэлектротранс» уже в первом квартале 2019 года, а полностью поставка будет завершена в апреле этого года.

В автобусах будут установлены современные системы кондиционирования, отопления, видеонаблюдения, для информирования пассажиров в салонах будут оборудованы специальные мониторы. Новые низкопольные автобусы удобны, в том числе для маломобильных групп населения. Они оснащены специальным откидным трапом, предназначенным для более удобного доступа пассажиров в салон. Общая вместимость одного автобуса составляет до 110 пассажиров.