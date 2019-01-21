В Пермь грядут заморозки до -30 градусов

Морозная погода установится в Перми в начале рабочей недели. Впервые с начала этого года столбик термометра в городе 21 января опустится до 10 – 15 градусов ниже ноля. Понижение температуры будет сопровождаться незначительными осадками.

В среду дневная температура понизится до 15 –18 градусов, а осадки прекратятся. В четверг, 24 января, столбик термометра покажет примерно 19 – 24 градуса ниже нуля. В пятницу и субботу температура опускаться будет и дальше, ночью жителей Прикамья ждет 25 – 30 градусов, а днем 20 – 25. Самым холодным днем на неделе обещает быть воскресенье, до -30 градусов.