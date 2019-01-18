В Перми в выходные проведут перепись водоплавающих птиц

Традиционный всероссийский учет зимующих водоплавающих начнется в воскресенье, 20 января. Маршрут начнется на остановке «ул. Хохрякова» и далее пройдет по долинам рек Данилихи, Егошихи, Ивы и их притоков. Участники акции постараются зафиксировать численность уток и сфотографировать их.

Свои наблюдения за зимующими водоплавающими можно отправить в группу «Слушай соловья». В сообщении необходимо указать место, количество водоплавающих, которые были замечены и прикрепить фото. Написав список команды, участники получат специальный сертификат участника акции. Также можно принять участие в конкурсе на лучшее «Утиное селфи» в группе «Зимний учет водоплавающих птиц».

Ежегодно в Перми остается зимовать порядка 70 видов птиц, которые нуждаются в подкормке. К их числу относится около 300 особей кряквы обыкновенной, которая адаптировалась к условиям города. Учет помогает выяснить, насколько важны для птиц «холодные зимовки», какие виды, помимо уток у нас зимуют, и в каком количестве.