Здание ДК «Телта» снесут в этом году
Власти Пермского края объявило аукцион на выполнение работ по сносу здания бывшего дворца культуры «Телта» на Окулова, 14. Бюджет готов заплатить за эти работы 13,5 млн рублей. Аукцион планируется провести 7 февраля.
Напомним, здание Дворца культуры телефонного завода было открыт в декабре 1977 года. После открытия здесь работали творческие коллективы, детские спортивные секции, проводились творческие вечера. Последние 8 лет здание пустует, так как разрушен фундамент в правом крыле.
Позднее площадка рассматривалась как Дворец бракосочетаний, корпус Пермского института искусства и культуры и новое здание для Пермской художественной галереи. Минувшим летом художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов обращался к губернатору Пермского края с просьбой передать театру здание ДК «Телта». Именно в этом здании в 1988 году была создана театральная студия, которую возглавил Сергей Федотов.
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