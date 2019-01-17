Арт-объект «Счастье не за горами» под защитой коммутаторов TFortis

Недавно коммутаторы TFortis были установлены на набережной реки Камы в Перми – внутри периметра нахождения арт-объекта Бориса Матросова «Счастье не за горами». Камеры наблюдения были установлены в нескольких точках, в системе использованы уличные коммутаторы TFortis PSW-2G+.

Напомним, что 11 октября стрит-арт художник Sad Face заменил слово «счастье» на слово «смерть». На данный момент арт-объект «Счастье не за горами» полностью восстановлен и находится под круглосуточным надзором TFortis.

TFortis – это запатентованная торговая марка оборудования систем IP-видеонаблюдения. Под маркой TFortis Fort Telecom выпускает коммутаторы, инжекторы, медиаконвертеры, термокожухи и дополнительное оборудование для построения сетей IP-видеонаблюдения