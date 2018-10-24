18+

Где отметить Хэллоуин в Перми

Мы выяснили, где в Перми ночью соберутся ведьмы, супергерои и зомби и будут праздновать самый страшный день в году.

26, 27 октября

22:00

Sheamus, Комсомольский пр., 27

Городская нечисть условилась собраться в ирландском баре Sheamus и без устали рейвить в течении двух дней. В пятницу всех посетителей ждет DJ-сет от Danchencko, а в субботу с акустической программой выступит рок-группа VOSMOY.

Возрастное ограничение: 18+

26 октября

22:00

STAFF ONLY, ул. Ленина, 44

Только в эту ночь кафе открытой кухни заводят машину времени, чтобы отправиться во время диско и веселья. Готовьтесь танцевать, как Джон Траволта в "Лихорадке субботнего вечера", под лучшие хиты семидесятых, а в перерыве наслаждаться бесплатными напиками. И конечно же, море блесток.

Возрастное ограничение: 18+

26 октября

22:00

"Дом Культуры", Пермская ул., 68

Злобные вурдалаки, вампиры и оборотни забудут о своих разногласиях и будут танцевать всю ночь напролет на "Вечере страшно-добрых персонажей". Клуб "Дом Культуры" обещает подружить всех, дарить на редкость настоящую, животворящую, сектантскую любовь, а также тыквы.

Возрастное ограничение: 18+

27 октября

18:00

"Рынок еды", Комсомольский пр., 28 а

На "Рынке еды" научат, как правильно подготовиться к Ночи всех святых: вначале нужно пройти бесплатный мастер-класс по вырезанию тыкв к Хэллоуину, после погадать и поучаствовать в тыквенной лотерее с предсказаниями и розыгрышем призов. В программе также тематический грим, бесплатный тыквенный пунш и глинтвейн.

Возрастное ограничение: 12+

27 октября

22:00

True Speech, Петропавловская ул. 59

Самые смелые проведут Ночь всех святых, охотясь на ведьм. Искать их нужно в баре True Speech: колдовской шабаш будет разогнан во время часового перфоманса «Охотник на ведьм».

Возрастное ограничение: 18+

27 октября

23:00

NIGHT CLUB M5, ул. Газеты Звезда, 5

На одну ночь клуб M5 станет темным царством Воланда. Гости станут полноправными участниками бала Сатаны: участие в большом квесте, интерактивные зоны с настоящими актерами, жуткие фото-зоны, живые декорации. Гиганские чудища и анимированные животные прилагаются. Чтобы не выглядеть белой вороной, не забудьте карнавальный костюм. 

Возрастное ограничение: 18+

26 октября

20:00

"Олива", ул. Куйбышева, 79 а 

Отличное предложение для поклонников вампиров и томной любви: в первом в Перми ресторане "живого" приготовления - греческом ресторане "Олива" - празднуют Хэллоуин страшно свежими морепродуктами с Дальнего Востока и звучанием живой музыки. Жутко романтично.

Возрастное ограничение: 12+

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