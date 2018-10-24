Где отметить Хэллоуин в Перми
Мы выяснили, где в Перми ночью соберутся ведьмы, супергерои и зомби и будут праздновать самый страшный день в году.
26, 27 октября
22:00
Sheamus, Комсомольский пр., 27
Городская нечисть условилась собраться в ирландском баре Sheamus и без устали рейвить в течении двух дней. В пятницу всех посетителей ждет DJ-сет от Danchencko, а в субботу с акустической программой выступит рок-группа VOSMOY.
Возрастное ограничение: 18+
26 октября
22:00
STAFF ONLY, ул. Ленина, 44
Только в эту ночь кафе открытой кухни заводят машину времени, чтобы отправиться во время диско и веселья. Готовьтесь танцевать, как Джон Траволта в "Лихорадке субботнего вечера", под лучшие хиты семидесятых, а в перерыве наслаждаться бесплатными напиками. И конечно же, море блесток.
Возрастное ограничение: 18+
26 октября
22:00
"Дом Культуры", Пермская ул., 68
Злобные вурдалаки, вампиры и оборотни забудут о своих разногласиях и будут танцевать всю ночь напролет на "Вечере страшно-добрых персонажей". Клуб "Дом Культуры" обещает подружить всех, дарить на редкость настоящую, животворящую, сектантскую любовь, а также тыквы.
Возрастное ограничение: 18+
27 октября
18:00
"Рынок еды", Комсомольский пр., 28 а
На "Рынке еды" научат, как правильно подготовиться к Ночи всех святых: вначале нужно пройти бесплатный мастер-класс по вырезанию тыкв к Хэллоуину, после погадать и поучаствовать в тыквенной лотерее с предсказаниями и розыгрышем призов. В программе также тематический грим, бесплатный тыквенный пунш и глинтвейн.
Возрастное ограничение: 12+
27 октября
22:00
True Speech, Петропавловская ул. 59
Самые смелые проведут Ночь всех святых, охотясь на ведьм. Искать их нужно в баре True Speech: колдовской шабаш будет разогнан во время часового перфоманса «Охотник на ведьм».
Возрастное ограничение: 18+
27 октября
23:00
NIGHT CLUB M5, ул. Газеты Звезда, 5
На одну ночь клуб M5 станет темным царством Воланда. Гости станут полноправными участниками бала Сатаны: участие в большом квесте, интерактивные зоны с настоящими актерами, жуткие фото-зоны, живые декорации. Гиганские чудища и анимированные животные прилагаются. Чтобы не выглядеть белой вороной, не забудьте карнавальный костюм.
Возрастное ограничение: 18+
26 октября
20:00
"Олива", ул. Куйбышева, 79 а
Отличное предложение для поклонников вампиров и томной любви: в первом в Перми ресторане "живого" приготовления - греческом ресторане "Олива" - празднуют Хэллоуин страшно свежими морепродуктами с Дальнего Востока и звучанием живой музыки. Жутко романтично.
Возрастное ограничение: 12+
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