Где отметить Хэллоуин в Перми

Только в эту ночь кафе открытой кухни заводят машину времени, чтобы отправиться во время диско и веселья. Готовьтесь танцевать, как Джон Траволта в "Лихорадке субботнего вечера", под лучшие хиты семидесятых, а в перерыве наслаждаться бесплатными напиками. И конечно же, море блесток.

Возрастное ограничение: 18+