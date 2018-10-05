Пермь. Выходные в городе
Фестивали, научные бои, музеи, театр и XX чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. Узнали, чем заняться в городе в эти выходные.
XX чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов
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5-7
октября
8.30–21.00
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На Чемпионате ожидается прибытие заслуженного мастера спорта СССР Александра Карелина, олимпийского чемпиона Евгения Подгорных, советской баскетболистки Ирины Минх. В соревнованиях примут участие двукратый Олимпийский чемпион, чемпиона мира, трёхкратный чемпион Европы, тринадцатикратный чемпион Польши Анджей Вронский и пятикратный чемпион мира по греко-римской борьбе среди ветеранов Юрий Дюков. Спортсмены слетятся в краевую столицу из 32 стран мира.
УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13)
Вход свободный
Science Slam
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5-7
октября
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6 октября в Перми пройдет Science Slam. Во время него молодые исследователи расскажут о своих идеях и открытиях. Участник, выступление которого больше всего понравится пермякам, примет участие в финале в Тобольске и станет участником третьего сезона передачи «Научный стендап» на канале «Культура».
В это же время на «Часовом заводе» стартуют кинопоказы с применением технологий виртуальной реальности. Зарегистрироваться можно здесь.
Science Slam в Перми организуют представители фестиваля научного кино ФАНК.
III Международный Фестиваль Мартина МакДонаха
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1-7
октября
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Третий фестиваль МакДонаха приурочен к 30-летию Пермского театра «У Моста». В программе фестиваля — новые знаменитые участники. Один из самых легендарных европейских театров Чешский ČINOHERNÍ KLUB покажет «Безрукий из Спокэна» и «Палачи». Именно этот театр и чешский режиссер Ондрей Сокол открыли для Европы неизвестного тогда никому МакДонаха. Румынский ACT Theatre привезет свой вариант пьесы «Человек-Подушка». Самой популярной пьесой нынешнего фестиваля станет «Сиротливый Запад», зрители увидят шесть ее версий в исполнении театров из Молдовы, Венгрии, Ирана, Боснии и Герцеговины, Грузии и России.
Ознакомиться с афишей и купить билеты можно на сайте.
Театр «У Моста»
Академический хор «Млада»: от фолка до джаза
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5-6
октября
19.00
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Культурный бренд Перми, с более чем двадцатилетней историей, представит программу «От фолка до джаза». И это расширение границ традиционного хорового жанра, с использованием совершенно разных стилевых приемов пения, для хора привычно и естественно.
Частная филармония «Триумф»
Билеты можно купить здесь
Кубок по киберспорту
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6-14
октября
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В Перми вновь пройдет Кубок по киберспорту, где желающие смогут получить спортивные разряды, показав своё мастерство в Dota 2, Starcraft II, Hearthstone и Clash Royale. Первый матч состоится уже завтра. На площадке встретятся лучшие игроки в дисциплине боевая арена (Dota 2).
Лебединое озеро
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5-7
октября
19.00
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В редакции Алексея Мирошниченко «Лебединое озеро» корреспондирует и с немецким романтическим эпосом, и со стилем британских прерафаэлитов, поэтизировавших смерть, и с христианской идеей о спасении души. Балетмейстер сохраняет канонические фрагменты хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова (1895), Александра Горского (1920), Константина Сергеева (1950) и дополняет их собственным танцевальным рисунком. Меняется и прочтение сюжета. Центральным персонажем становится принц Зигфрид, за душой которого охотится Злой гений Ротбарт, здесь приобретающий дополнительные силы — его партия более танцевальная. В художественном отношении спектакль стилизован под балет «большой формы» образца девяностых годов XIX века. Пачки «лебедей» изготовлены по старинным образцам конца XIX века и обшиты настоящими перьями.
Пермский театр оперы и балета
Билеты доступны на сайте
Авангард, которого не было
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до 4
ноября
10.00–19.00
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В Пермской художественной галерее проходит выставка «Авангард, которого не было». Экспозиция посвящена яркому не до конца осмысленному явлению в художественной жизни Перми — неофициальному искусству периода 1960-2008 годов.
В основе экспозиции – архивные документы и работы из коллекций Пермской галереи, Пермского краеведческого музея, галереи «Марис-Арт», из мастерских художников, частных коллекций (Пермь, Москва, Санкт-Петербург), московской галереи «ФайнАрт», фонда «Новая коллекция».
Кураторы выставки: Михаил Сурков, Владимир Береснев и Марина Пугина.
«Там розы голубые…»
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до 30
ноября
10.00–19.00
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В Пермской галерее собрана значительная коллекция работ Павла Кузнецова, которые до этого не участвовали в выставках. Впервые организуется экспозиция, в которой разностороннее дарование мастера будет представлено через ряд живописных и графических произведений разных этапов его творческой деятельности.
«Имя рек» в PERMM
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по 18
ноября
12.00–21.00
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Выставка «Имя рек» посвящена малым рекам Перми и проблемам взаимодействия современного человека и природы в городе. Экспозиция занимает три этажа музея, где представлены 14 новых проектов художников Москвы, Перми и Санкт- Петербурга: мультимедийные объекты, видео, звук, водные интерактивные инсталляции и стрит-арт интервенции.
Куратор выставки — Дмитрий Пиликин (Санкт-Петербург).
Фото: Михаил Белобородов
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