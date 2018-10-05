Пермь. Выходные в городе

6 октября в Перми пройдет Science Slam. Во время него молодые исследователи расскажут о своих идеях и открытиях. Участник, выступление которого больше всего понравится пермякам, примет участие в финале в Тобольске и станет участником третьего сезона передачи «Научный стендап» на канале «Культура».

В это же время на «Часовом заводе» стартуют кинопоказы с применением технологий виртуальной реальности. Зарегистрироваться можно здесь.

Science Slam в Перми организуют представители фестиваля научного кино ФАНК.