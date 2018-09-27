Министерство территориальной безопасности ищет подрядчика для выявления экстремизма

Министерство территориальной безопасности Пермского края вновь объявило конкурс на поиск подрядчика для выявления экстремизма. 19 сентября на официальном сайте госзакупок появился тендер. Из регионального бюджета на это готовы выделить два миллиона рублей, сумма рассчитана на анализ более тысячи материалов.

Подрядчик должен будет проводить комплексные лингвистические и психолого-лингвистические исследования и экспертизы на предмет выявления высказываний экстремистского и террористического характера. Для этого власти Пермского края и уполномоченные лица (ФСБ, МВД и другие) будут предоставлять материалы в виде аудиофайлов, литературных, печатных изданий и текстов.

Заявки на конкурс принимаются до 1 октября, сами торги пройдут 5 октября. Всю работу подрядчик должен выполнить до конца 2018 года. Стоит отметить, что в апреле этого года краевое Министерство территориальной безопасности уже проводило подобный конкурс, но тогда максимальная сумма контракта составляла всего полмиллиона рублей.