Пермь. Погода на неделю.
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Картина Малышевой Любови "Пермская набережная"
Сегодня, 10 сентября, столбик термометра не поднимется выше +13 градусов, но уже завтра можно ожидать потепления до +16 градусов. В среду под влиянием антициклона малооблачная погода сохранится, ночные заморозки уже маловероятны. Днем потеплеет до +15… +20 градусов.
Четверг, 13 сентября, будет дождливым и ветреным (до 18 метров в секунду). При этом ночная температура повысится до +8… +13 градусов, днем также будет тепло — до +15… +18 градусов.
В пятницу, 14 сентября, еще сохранится теплая погода с кратковременными дождями и максимальной температурой днем +13… +18 градусов (при этом ночь также будет теплой, +8... +13 градусов). Похолодание начнется с субботы (вечером температура опустится до +6 градусов), в воскресенье возможен дождь.
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