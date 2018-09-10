Пермь. Погода на неделю.

Сегодня, 10 сентября, столбик термометра не поднимется выше +13 градусов, но уже завтра можно ожидать потепления до +16 градусов. В среду под влиянием антициклона малооблачная погода сохранится, ночные заморозки уже маловероятны. Днем потеплеет до +15… +20 градусов.

Четверг, 13 сентября, будет дождливым и ветреным (до 18 метров в секунду). При этом ночная температура повысится до +8… +13 градусов, днем также будет тепло — до +15… +18 градусов.

В пятницу, 14 сентября, еще сохранится теплая погода с кратковременными дождями и максимальной температурой днем +13… +18 градусов (при этом ночь также будет теплой, +8... +13 градусов). Похолодание начнется с субботы (вечером температура опустится до +6 градусов), в воскресенье возможен дождь.

В ночь на понедельник, 10 сентября, в Перми был установлен рекорд минимальной температуры воздуха. По данным синоптиков, температура воздуха опустилась в городе до -1,2 °С, что на 0,6 ниже абсолютного рекорда минимальной температуры для 10 сентября, установленного в 1958 году. В этом году аномально короткий безморозный период в Перми продолжался всего 99 дней. По словам ученых, заморозки в первой декаде сентября в Перми наблюдаются редко. Последний раз они были десять лет назад, тогда также был установлен температурный рекорд.