Сельскохозяйственная ярмарка. Что и где купить.

9 сентября в Перми пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых желающие смогут приобрести молочную продукцию, мясо и мясные полуфабрикаты, свежие овощи и фрукты, мед разных сортов, выпечку, изделия ремесленников и другие товары местных товаропроизводителей.

Торговые площадки расположатся в каждом районе города. На них свою продукцию предложат крупные предприятия и обыватели, ведущие личное подсобное хозяйство. Время работы ярмарок: с 10.00 до 20.00.

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