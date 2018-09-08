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Сельскохозяйственная ярмарка. Что и где купить.

9 сентября в Перми пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых желающие смогут приобрести молочную продукцию, мясо и мясные полуфабрикаты, свежие овощи и фрукты, мед разных сортов, выпечку, изделия ремесленников и другие товары местных товаропроизводителей.

Торговые площадки расположатся в каждом районе города. На них свою продукцию предложат крупные предприятия и обыватели, ведущие личное подсобное хозяйство. Время работы ярмарок: с 10.00 до 20.00.

Адреса:

  • Мотовилихинский район — улица Аркадия Гайдара, 13а С 10:00 до 20:00
  • Дзержинский район — улица Локомотивная, 1
  • Ленинский район — улица Попова, 23
  • Свердловский район — Николая Островского, 60
  • Индустриальный район — шоссе Космонавтов, 114
  • Орджоникидзевский район — улица Академика Веденеева, 54
  • Кировский район — улица Ласьвинская, 18

 

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